Stadtverwaltung zieht um Ehemaliger Puma-Gründungssitz wird Rathaus von Herzogenaurach

Der Gründungssitz von Puma in Herzogenaurach wird zum Rathaus der Stadt. Ab November soll die Stadtverwaltung in den alten Gebäuden des Sportartikelherstellers einziehen.

Wie der derzeitige Eigentümer und Projektentwickler des Gebäudes, die P & P-Gruppe heute (01.08.2018) mitgeteilt hat, wird der Gebäudekomplex an der Würzburger Straße zum August frei. Dann wird Puma seinen neuen Firmensitz in Herzogenaurach beziehen.

Altes Rathaus wird renoviert

Die Stadt Herzogenaurach soll am 15. November für die nächsten vier bis fünf Jahre in die umgebauten und renovierten Räumlichkeiten im Stadtzentrum umziehen, so die Projektentwickler. Schon länger hatte die Stadt nach repräsentativen und zentral gelegenen Büroflächen gesucht, weil das alte Rathaus umfangreich saniert und erweitert werden soll, heißt es weiter.

Der Puma-Bau verfügt über rund 5.200 Quadratmeter Nutzfläche. Er besteht aus einem Altbau aus dem Jahr 1986 und einem Neubau aus dem Jahr 2005.