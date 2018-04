Landgericht Nürnberg-Fürth Prozess gegen mutmaßlichen Drogendealer des Ex-Faschingsprinzen

Weil er den ehemaligen Nürnberger Faschingsprinzen in Spanien mit Drogen beliefert haben soll, muss sich ein 47-Jähriger ab heute vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth verantworten. Der Mann befindet sich seit November in Deutschland in U-Haft.

Von: Wolfgang Suk