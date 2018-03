Landgericht Nürnberg-Fürth Drei Männer wegen versuchten Totschlags vor Gericht

Die drei Angeklagten seien nach einem Streit gemeinsam auf das Opfer losgegangen, so die Staatsanwaltschaft. Dabei sollen sie ihn mit Faustschlägen und Tritten malträtiert haben. Sie hätten auch dann nicht aufgehört, als der Mann schon am Boden lag. Erst als die Polizei anrückte, ließen sie von ihm ab, so die Staatsanwaltschaft.

Schürfwunden und Prellungen

Das Opfer erlitt mehrere Schürfwunden und Prellungen im Gesicht und am Oberkörper. Blutproben ergaben, dass die Angeklagten zur Tatzeit zum Teil stark alkoholisiert waren. Für die Verhandlung sind vier Termine angesetzt.