Bürgerentscheid Dinkelsbühler stimmen gegen Sozialwohnungen

In einem Bürgerentscheid wurde am Sonntag in Dinkelsbühl der Bau von Sozialwohnungen abgelehnt. 51,89 Prozent der Bevölkerung stimmte gegen den Bau des Mehrfamilienhauses.

Von: Andi Ebert