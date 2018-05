Wettbewerb der Lebensretter Beste Schüler-Ersthelferin Deutschlands kommt aus Ansbach

Die 15-Jährige Leonie Saager belegte bei dem Wettbewerb den ersten Platz in der Kategorie "Schüler Einzel". Das teilte der ASB Bayern mit. Leonie Saager löste Notfallsituationen an verletzt-geschminkten Darstellern in der Altersklasse bis 16 Jahre am besten und stellte auch in der Erste-Hilfe-Theorie ihr Wissen bestens unter Beweis, sagte Erich Matthis vom ASB Regionalverband Bad Windsheim dem Bayerischen Rundfunk.

Mehr als nur Erste Hilfe

Die Schulsanitäterin ist dort bei der Arbeiter-Samariter-Jugend (ASJ) engagiert. Erste Hilfe ist das Kernthema der ASJ, so die Verantwortlichen. Es gehe aber auch darum, soziales Engagement, Gemeinschaftssinn und Toleranz zu fördern. Die Bundesjugendtage der ASJ finden alle vier Jahre statt.