Fahrraddemo "Critical Mass" fährt wieder durch Nürnberg

Autofahrer müssen sich heute wieder auf Behinderungen einstellen. Ab 18.00 Uhr findet in Nürnberg wieder die Fahrrad-Demonstration "Critical Mass“ statt. Die Demonstranten treffen sich, um auf ihre Belange und Rechte gegenüber dem Autoverkehr aufmerksam zu machen.

Vor vier Wochen beteiligten sich etwa 2.600 Menschen an der "Radtour“ durch Nürnberg. Die Aktivisten fordern mit der Aktion bessere Bedingungen für Fahrradfahrer in der Stadt. In Nürnberg gibt es entlang der großen Straßen auf 80 Kilometern Strecke keine Radwege.

Zu wenig Geld für Radwege

Die Stadt hat ein jährliches Budget für ein bis zwei neue Radweg-Kilometer. In einem sogenannten Gefahrenatlas haben die Fahrrad-Aktivisten 500 gefährliche Stellen für Radfahrer markiert. Deshalb soll jeden letzten Freitag im Monat die Fahrrad-Demonstration "Critical Mass“ stattfinden und Aufmerksamkeit für das Thema zu finden. In Nürnberg gibt es bundesweit die höchste Beteiligung. Bei dem Protest vor einem Monat mussten Autofahrer teils minutenlang an Kreuzungen warten, bis die "Critical Mass"-Aktivisten die Straßen passiert hatten.

"Critical Mass"

Die Bewegung "Critical Mass" ist eine weltweite Bewegung und findet in vielen Städten Deutschlands statt.