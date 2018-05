Ehrung am 10. März 2019 in Nürnberg Buber-Rosenzweig-Medaille für Initiativen gegen Antisemitismus

Die Buber-Rosenzweig-Medaille 2019 geht an die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus und an das Netzwerk für Demokratie und Courage. Die Auszeichnung wird bei der Eröffnungfeier der Woche der Brüderlichkeit am 10. März 2019 in Nürnberg überreicht.

Wie der Deutsche Koordinierungsrat der Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit am Montag (28.05.18) in Bad Nauheim bekanntgab, geht die Buber-Rosenzweig-Medaille 2019 an die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus und an das Netzwerk für Demokratie und Courage. Die Auszeichnung wird bei der Eröffnungsfeier der Woche der Brüderlichkeit am 10. März 2019 im Opernhaus in Nürnberg überreicht. Diese steht im kommenden Jahr unter dem Motto: "Mensch, wo bist du? Gemeinsam gegen Judenfeindschaft".

Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus

Die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus wurde 2003 gegründet. Sie ist nach Angaben des Deutschen Koordinierungsrats bundesweit einer der ersten zivilgesellschaftlichen Träger, die sich der Herausforderung gestellt haben, Konzepte für die kritische Auseinandersetzung mit Antisemitismus in der Einwanderungsgesellschaft zu entwickeln.

Netzwerk für Demokratie und Courage

Das Netzwerk für Demokratie und Courage feiert im kommenden Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Es ist in zwölf Bundesländern sowie in Frankreich tätig. In dem Netzwerk engagieren sich junge Menschen für eine demokratische Kultur, Zivilcourage und gegen menschenverachtendes Denken.

Ehrung für Verständigung von Christen und Juden

Mit der Buber-Rosenzweig-Medaille ehren die deutschen Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit jährlich Personen, Institutionen oder Initiativen, die sich in besonderer Weise für die Verständigung zwischen Christen und Juden einsetzen. Der Deutsche Koordinierungsrat mit Sitz in Bad Nauheim vergibt die undotierte Auszeichnung seit 1968 jeweils Anfang März zum Auftakt der bundesweiten Woche der Brüderlichkeit.

Von Daniel Libeskind bis Peter Maffay

Die Medaille erinnert an die jüdischen Philosophen Martin Buber (1878-1965) und Franz Rosenzweig (1886-1929). Preisträger waren unter anderen der jüdische Erziehungswissenschaftler und Publizist Micha Brumlik, der Schriftsteller Navid Kermani, der Architekt Daniel Libeskind und der frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Nikolaus Schneider. Im März dieses Jahres wurde der Musiker Peter Maffay für sein Eintreten gegen Antisemitismus und Rassismus geehrt.