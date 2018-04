Zwischen Dampfer und Luftgitarrenspiel Brombachsee bietet Schatzsuche und Schwertkämpfe zum Familientag

Beim Familientag am Brombachsee sind heute 90 geheimnisvolle Truhen an verschiedenen Sandstränden versteckt. Beim zweiten Familien-Erlebnistag haben die Veranstalter zudem 30 Erlebnis-Stationen rund um den Brombachsee aufgebaut.

So können die Besucher Bierkasten-Stapeln, Schwertkämpfen oder Stockbrotbacken. In Enderndorf spielt die Band KIZZ Rock. Spalts Bürgermeister Udo Weingart sagte:



"Das ist im letzten Jahr schon richtig gut angekommen, die Kleinen hatten einen Riesen-Spaß beim Tanzen und Luftgitarre-Spielen." Bürgermeister Udo Weingart

Die Karten für den "Dampfer" MS Brombachsee sind am Sonntag den ganzen Tag gültig. So können Familien einige Stationen auch mit dem Schiff anfahren. Auch gibt es kostenlosen Bus-Shuttle zwischen den Standorten. Familien können so auch mit dem Zug anreisen, heißt es in der Ankündigung des Zweckverbands Brombachsee

Das Programm beginnt um 11 Uhr, die Schatzsuche startet um 16 Uhr. Ausklingen kann man den Tag am Lagerfeuer neben dem Tipi auf der Badehalbinsel Absberg. Hier wird auch gegrillt.