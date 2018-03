Nach Brand auf Nürnberger Recyclinghof Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen

Nach einem schweren Brand auf einem Recyclinghof in Nürnberg sucht die Polizei nun nach Zeugen. Aktuell gehen die Ermittler davon aus, dass das Feuer am Montagabend (12.03.18) absichtlich gelegt worden war.

Bei dem Feuer auf einem Recyclinghof in Nürnberg handelt es sich offenbar um Brandstiftung. Das teilte die Polizei heute mit. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Der Rauch zog über große Teile Nürnbergs.

Zeugen gesucht

Als die Einsatzkräfte am Montagabend (12.03.18) auf dem Gelände des Recyclinghofes am Pferdemarkt eintrafen, standen insgesamt sechs Container in Flammen. Diese brannten völlig aus. Zeugen, die zwischen 19.00 und 20.00 Uhr verdächtige Personen in der Nähe des Recyclinghofes gesehen haben, sollen sich unter der Telefonnummer 0911 / 658 30 bei der Polizei melden.