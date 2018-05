Bilanz erstes Berg-Wochenende Sonniger und friedlicher Auftakt der Erlanger Bergkirchweih

Für Bergreferent Konrad Beugel war das Wochenende der Erlanger Bergkirchweih ein "Auftakt wie man ihn sich wünscht." Der Besucheransturm habe sich gut über den ganzen Tag verteilt. Auch die Sicherheitsmaßnahmen wie Taschenkontrollen am Eingang seien wie im vergangenen Jahr gut akzeptiert worden, so Beugel weiter.

Weniger Alkoholvergiftungen

Der Schaustellerverband war zufrieden mit dem langen Pfingstwochenende. Karl-Heinz Hartnagel vom Süddeutschen Schaustellerverband sprach von einem gelungenen Beginn der Bergkirchweih. Braumeister Christoph Gewalt fügt hinzu, dass es auf den Kellern friedlich und entspannt gewesen sei. Laut den Rettungsdiensten ist das erste Wochenende relativ ruhig verlaufen. Die Zahl der Jugendlichen, die mit einer Alkoholvergiftung versorgt werden mussten, sei im Vergleich zum Vorjahr nochmals zurückgegangen.

Mehr Schlägereien als im Vorjahr

Die Polizei teilte mit, dass sich trotz der vielen Besucher die Belastung der Sicherheitskräfte "in Grenzen" gehalten habe. "Unter den Tausenden von Besuchern gibt es leider immer einige Wenige, die sich daneben benehmen und unter Alkoholeinfluss ihre Aggressionen an den Tag legen. So gab es trotz einer überwiegend friedlichen Stimmung einige tätliche Auseinandersetzungen, die in ihrer Gesamtzahl im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen sind", vermeldete die Polizei. Die meisten Schlägereien seien aber ohne größere Verletzungen ausgegangen, so die Polizei weiter.