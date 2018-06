Bankdaten ausgespäht und Geld abgebucht Schwabacher Rechtsanwalt steht in Nürnberg vor Gericht

Der angeklagte Rechtsanwalt und seine Komplizen sollen der Staatsanwaltschaft zufolge mit hoher krimineller Energie und viel Raffinesse vorgegangen sein und so mehr als 800.000 Euro erbeutet haben.

Vertrauen am Telefon erschlichen

Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, soll ein Komplize sich bei mehreren Opfern telefonisch gemeldet und als Mitarbeiter einer Bank ausgegeben haben. Durch geschickte Gesprächsführung und manipulierte Fax-Kennungen gelang es ihm, sich das Vertrauen der Angerufenen zu erschleichen und an deren Kontodaten zu gelangen, so die Staatsanwaltschaft weiter.

Gefälschte Überweisungen

Die Angeklagten sollen dann von den Konten der Geschädigten, eine Pariser Anwaltskanzlei und ein Hotel, hohe Summen überwiesen haben. Damit der Betrug nicht auffällt, sollen die Angeklagten nach den Taten angebliche Kaufverträge und Scheinrechnungen ausgestellt und entsprechend rückdatiert haben, um die Überweisungen plausibel wirken zu lassen.

Geld sollte in Steuerparadiese geleitet werden

Die Beute wollten die Angeklagten auf Konten in Russland und Steuerparadiesen leiten, um sie dann bar abzuheben, so die Staatsanwaltschaft. Dazu kam es aber nicht, weil die geschädigte Kanzlei Verdacht geschöpft und eine ausstehende Überweisung blockiert hatte. Der Schwabacher Rechtsanwalt wurde im November vergangenen Jahres verhaftet. Für den Prozess sind sieben Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil soll am 6. Juli verkündet werden.