Antisemitismus-Beauftragter Spaenles Antrittsbesuch bei Israelitischer Kultusgemeinde Nürnberg

Der neue Beauftragte gegen Antisemitismus in Bayern Ludwig Spaenle war zum Antrittsbesuch bei der Israelitischen Kultusgemeinde in Nürnberg. Er erneuerte seine Forderung nach einem zentralen Melderegister für antisemitische Vorfälle.

Der bayerische Antisemitismus-Beauftragte Ludwig Spaenle (CSU) fordert ein Antisemitismus-Meldesystem für den Freistaat. Mit dem System sollen antisemitische Vorfälle online an geschulte Mitarbeiter gemeldet werden, sagte Spaenle am Dienstag (22.05.18) beim Besuch der Israelitischen Kultusgemeinde in Nürnberg.

Hemmschwelle für antisemitistische Äußerungen sinkt

Das vorrangige Ziel sei die Förderung und der Schutz des jüdischen Lebens in Bayern. "Ich will eine Kultur des Hinschauens. Wir erleben, dass die Hemmschwelle für antisemitische Äußerungen und Angriffe sinkt", sagte Spaenle. Seit Mitte Mai ist der frühere bayerische Kultusminister der Beauftragte der Staatsregierung für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus.

Besuche bei jüdischen Gemeinden in Bayern

Der Besuch der Israelitischen Gemeinde in Nürnberg ist eine seiner ersten Stationen. Er suche das Gespräch mit allen jüdischen Gemeinden in Bayern, sagte Spaenle. Ein weiteres Thema bei Spaenles Besuch war das sogenannte jüdische Forum der CSU. Die Arbeitsgruppe solle jüdische Blickwinkel und Sichtweisen in die Partei einbringen, erklärte Spaenle heute in Nürnberg. Wann das jüdische Forum der CSU seine Arbeit in diesem Jahr aufnehmen wird, steht noch nicht fest. Darüber hinaus kündigte Spaenle an, den Vorschlag zur Gründung eines bayerisch-israelischen Jugendwerks aufnehmen zu wollen.