BAMF-Affäre Ex-BAMF-Chef Weise leitete Disziplinarverfahren 2016 ein

Ex-BAMF-Leiter Frank-Jürgen Weise bestätigte am Mittwoch dem Bayerischen Rundfunk, dass er 2016 über Unregelmäßigkeiten in der Außenstelle in Bremen informiert worden sei. Auf seine Anweisung hin wurde den mündlichen Hinweisen nachgegangen.

Disziplinarverfahren gegen Leiterin der Außenstelle

Daraufhin sei die dortige Leiterin abgelöst und ein Disziplinarverfahren gegen sie eingeleitet worden. Dies sei nach Auskunft von Weise bereits im August 2016 geschehen, als er Kenntnis von den Vorfällen in Bremen erlangt habe. Mit Beginn des Disziplinarverfahrens seien der Bremer Außenstellenleiterin die Zugriffsrechte auf die Asylverfahren entzogen worden.

Weise vermutet Arbeitsfehler

Warum sie im März 2017 nach Abschluss des Disziplinarverfahrens erneut in der Außenstelle des BAMF in Bremen arbeiten konnte und wie sie offenbar erneut auf Asylverfahren zugreifen konnte, ist Weise unklar. Weise, der die Leitung des BAMF zum Jahresende 2016 abgegeben hat, vermutet "möglicherweise einen Arbeitsfehler". In der Außenstelle des BAMF in Bremen sollen zwischen 2013 und 2016 rund 1.200 Asylanträge rechtswidrig genehmigt worden sein.