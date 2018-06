Landkreis Roth Autofahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Lastwagen

Bei Kammerstein im mittelfränkischen Landkreis Roth ist ein Autofahrer tödlich verunglückt. Laut Polizei war der Mann am Vormittag auf der Bundesstraße 466 auf die Gegenfahrbahn gekommen und dort mit einem Tanklastzug zusammen gestoßen.

Der 78-jährige Unfallverursacher wurde durch die Wucht des Aufpralls in seinem Auto eingeklemmt. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des entgegenkommenden Tanklastzugs, ein 53-jähriger Mann, kam mit leichten Verletzungen davon. Ein Krankenwagen brachte ihn in ein umliegendes Klinikum.

Zur Klärung der Unfallursache war - auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth - ein Sachverständiger in die Ermittlungen vor Ort eingebunden. Der Lkw hatte Kraftstoff geladen, wovon sich etwa 200 bis 300 Liter auf der Fahrbahn verteilten. Örtliche Feuerwehren sowie die Straßenmeisterei waren im Einsatz, um die Fahrbahn zu reinigen und die Unfallfahrzeuge zu bergen. Die B466 wurde in beide Richtungen gesperrt. Nach Angaben der Polizei soll die Sperre am frühen Abend wieder aufgehoben werden.