Ausstellung in Ansbach Esskultur und Tischsitten in Franken

Seit wann gibt es das Schäufele? Und wie entstand die fränkische Bratwurst? Antworten auf diese und mehr Fragen rund um das Essen in Franken werden ab heute im Markgrafenmuseum in Ansbach beantwortet.

Die Schau "Festtagsschmaus und Einheitsbrei" im Markgrafenmuseum in Ansbach gibt einen Überblick über die Entwicklung der fränkischen Esskultur über die Jahrhunderte hinweg. Auch der "Tag der Franken", der am 1. Juli in Ansbach stattfindet, ist dem Thema Essen in Franken gewidmet.

Von Einheitsbrei und Magerkost

Ausstellung im Markgrafenmuseum: "Festtagsschmaus und Einheitsbrei"

In der Schau, einer Ko-Produktion des Bezirks Mittelfranken und des Markgrafenmuseums, erfahren die Besucher beispielsweise, dass die Menschen im Mittelalter oft mit dem Einheitsbrei vorlieb nehmen mussten. Hauptnahrungsmittel war Getreidebrei, der im Sommer mit Gemüse und Kräutern, im Winter aber nur mit Zwiebeln aufgepeppt werden konnte. Aber selbst der tägliche Einheitsbrei war zu manchen Zeiten Luxus. "Bei den Hungersnöten musste man sich von allem möglichen ernähren", berichtet die mittelfränkische Bezirksheimatpflegerin Andrea Kluxen. "Es gibt Belege, dass da Menschen auf der Wiese waren und mit den Tieren geweidet und Gras gegessen haben".

Schäufele: Erfindung des 19. Jahrhunderts

Die Erfindung des Sparherdes mit heizbarer Platte und Ofenrohr sowie bessere Kühl- und Konservierungsmethoden entfachten eine kleine Revolution. Denn plötzlich war es möglich, mehrere Komponenten für die Mahlzeiten zuzubereiten. In dieser Zeit, dem 19. Jahrhundert, entstand auch das fränkische Nationalgericht Schäufele mit Kloß und Soß'.

"Den Löffel abgeben"

An einem gedeckten Tisch im Museum können die Besucher viel über die Entwicklung von Tischsitten, Geschirr und Besteck erfahren. So war es lange Zeit üblich, nur mit dem Messer zu essen, erläutert Bezirksheimatpflegerin Kluxen. "Später kam dann der Löffel auf, den man überall mit hingenommen hat, weil so ein Besteck wertvoll war. Drum ist der Begriff 'den Löffel abgeben' entstanden", so Kluxen.

Grätenschneider aus Flachslanden

Der fränkische Grätenschneider

Gezeigt wird aber auch, wie sich die fränkische Küche weiterentwickelt. Zu sehen ist etwa ein Grätenschneider aus Edelstahl, der an eine Brotschneidemaschine erinnert. "Mit dem kann man Karpfenfilets so stark zerkleinern, dass Sie die Gräten mitessen können", sagt Wolfgang Reddig, Leiter des Markgrafenmuseums. Seit ein Erfinder aus Flachslanden im Landkreis Ansbach diesen Grätenschneider entwickelt hat, stehen in vielen fränkischen Gasthäusern Karpfenchips auf der Speisekarte, ein Lieblingsgericht für viele Kinder in Franken.

Die Ausstellung "Festtagsschmaus und Einheitsbrei" im Markgrafenmuseum in Ansbach ist bis zum 15. Oktober zu sehen.