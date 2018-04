Lehrbetrieb wird eingestellt Aus für private Studieneinrichtung IBS Nürnberg

Grund für die Schließung der privaten Business School seien die seit einigen Jahren stetig rückläufigen Studierendenzahl, so ISB-Direktor Thomas Nau. In der sich rasant verändernden Hochschullandschaft, habe man in den vergangen zwei Jahren nicht genug Anmeldungen verzeichnen können.

Brexit verunsichert Studierende

Auschlaggebend in dieser Situation wäre zudem die Verunsicherung des innereuropäischen Hochschulmarkts durch die Entscheidung für den Brexit in England. Die IBS kooperiert mit der Universität Sunderland (University of Sunderland, England), die nach erfolgreichem Abschluss offiziell den Bachelortitel verleiht.

Keine Nachteile für eingeschriebene Studenten

Die IBS sichert den aktuell 90 eingeschriebenen Studenten zu, ihr Studium planmäßig und ohne qualitative Einbußen in der Lehre fortsetzen und abschließen zu können, sodass der letzte Jahrgang voraussichtlich 2021 die Hochschule verlassen wird.

900 Absolventen seit 2006

Die IBS ist seit dem Jahr 2006 in Nürnberg in der Nähe des Weißen Turms ansässig. Seitdem haben 900 Absolventen ein Studium an der privaten Hochschule abschließen können. Innerhalb eines internationalen Managementstudiums bietet die IBS acht Studienschwerpunkte im Bereich Business, Marketing und Management.