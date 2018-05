Ottilie von Faber-Castell ARD-Film über Bleistiftdynastie

Die Geschichte der Bleistiftdynastie Faber-Castell aus Stein wird in einem Fernsehfilm aufwendig in Szene gesetzt. Derzeit finden in Prag und Umgebung die Dreharbeiten statt, teilte die Produktionsfirma ARD Degeto mit.

Von: Martin Hähnlein