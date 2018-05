Arbeitsmarkt Mittelfranken Licht und Schatten in der Mai-Bilanz

Der Arbeitsmarkt in Mittelfranken zeigt sich im Mai geteilt: Bayernweit ist dort der Anteil der Menschen in Grundsicherung am höchsten, gleichzeitig gibt es deutlich weniger Langzeitarbeitslose. Nürnberg bleibt trotz höchster Arbeitslosenquote "Beschäftigungsmotor".

In Mittelfranken waren im Mai 34.565 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 1.041 weniger als im März und 2.681 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote verbesserte sich innerhalb eines Monats um 0,2 Prozentpunkte auf 3,4 Prozent.

Mittelfranken hat damit im bayerischen Vergleich zwar die höchste Quote, der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart, betont aber, dass die Arbeitslosigkeit in der Region kontinuierlich sinkt. So seien mittlerweile 2.700 Menschen weniger arbeitslos gemeldet als noch vor einem Jahr – ein Rückgang von rund sieben Prozent. Mit einem Anteil von nahezu 60 Prozent verzeichnet Mittelfranken die meisten Menschen in der Grundsicherung. Auf der anderen Seite fällt der Rückgang der Langzeitarbeitslosen, die in der Regel von der Grundsicherung abhängig sind, mit 13 Prozent innerhalb eines Jahres vergleichsweise stark aus.

Holtzwart: Nürnberg wird verkannt

Die Landkreise Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim und Erlangen-Höchstadt haben mit jeweils 1,9 Prozent die besten Arbeitslosenquoten im Regierungsbezirk vorzuweisen. Die Stadt Nürnberg bildet mit einer Quote von 5,3 Prozent das Schlusslicht. Dennoch werde Nürnberg verkannt, so Holtzwart: Denn die niedrigen Arbeitslosenquoten im Nürnberger Umland wären ohne den starken Beschäftigungsmotor in der Stadt Nürnberg nicht möglich.