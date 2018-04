Gedenken an Robert Limpert Ansbacher Widerstandskämpfer starb in den letzten Kriegsstunden

Im April vor 73 Jahren ist in Ansbach der 19-jährige Widerstandskämpfer Robert Limpert von Nationalsozialisten ermordet worden. Die Stadt Ansbach und die Bürgerbewegung für Menschenwürde in Mittelfranken erinnern mit einer Gedenkfeier daran.

An der Widerstands-Gedenkstele vor dem Ansbacher Rathaus haben am Donnerstagmorgen (19.04.18) Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Carolinum Texte und Musik zu Ehren von Robert Limpert vortragen. Das Carolinum hatte Limpert im Jahr 1943 wegen seiner NS-kritischen Haltung der Schule verwiesen.

Telefonkabel der Wehrmacht durchtrennt

Vor allem in den letzten Kriegswochen versuchte der überzeugte Katholik weitere Ansbacher Bürger von der Notwendigkeit einer Kapitulation zu überzeugen. Zusammen mit drei engen Freunden druckte und verteilte er nachts Flugblätter. Am letzten Kriegstag in Ansbach, am 18. April 1945, durchtrennte er gegen Mittag ein Telefonkabel der Wehrmacht vom Gefechtsstand zu den Truppen in der Vorstadt, um die sinnlose Verteidigung Ansbachs zu unterbinden.

Im Schnellverfahren verurteilt

Zwei Hitlerjungen beobachteten ihn dabei und verrieten ihn an den damaligen Ansbacher Kampfkommandanten Oberst Ernst Meyer. Obwohl Limpert ein Telefonkabel durchtrennt hatte, das zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr in Betrieb war, wurde er von Oberst Meyer nach einem fünf Minuten dauernden Schnellverfahren zum Tode durch den Strang verurteilt und am Rathaus aufgehängt. Nur wenige Stunden später nahmen US-Soldaten Ansbach ein. Sie waren es auch, die Robert Limperts Leichnam vom Rathaus abnahmen.