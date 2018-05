Kripo Ansbach sucht Zeugen Drei Autos für insgesamt rund 190.000 Euro gestohlen

Zwei der gestohlenen Fahrzeuge wurden bereits wieder entdeckt, zwei Männer festgenommen. Das teilte die Polizei heute mit. Nun suchen die Ermittler nach Zeugen.

Autos bei Bayreuth und Bautzen sichergestellt

Den Angaben zufolge hatten die Diebe in der Nacht auf Dienstag (22.05.18) zunächst in Ansbach einen Audi RS4 im Wert von fast 110.000 Euro gestohlen. Außerdem wurde im Ansbacher Stadtgebiet ein BMW M4 für rund 50.000 Euro entwendet. Den Audi entdeckte die Verkehrspolizei noch in der Nacht an der A9 bei Bayreuth. Ein 24 Jahre alter Tatverdächtiger, der sich in der Nähe des Wagens aufhielt, wurde festgenommen, so die Ermittler. Das zweite Auto fanden Ermittler am Vormittag in der Nähe von Bautzen. Der 39-jährige Fahrer und mutmaßliche Autodieb wurde ebenfalls festgenommen.

Zeugen gesucht

Von einem weiteren Fahrzeug fehlt bislang jede Spur: Gesucht wird ein weißer Mercedes Sprinter, der vermutlich Montagabend (21.05.18) gegen 22.30 Uhr von einem Betriebsgelände in Rothenburg ob der Tauber gestohlen wurde. Für das Fahrzeug mit dem Kennzeichen ROT-OR 200 geben die Ermittler einen Zeitwert von rund 30.000 Euro an. Die Kripo Ansbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/21 12-33 33 zu melden.