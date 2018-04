Weißenburger Landratsamt beklagt Altmühlufer in Pappenheim verkommt zur Müllkippe

Das Altmühlufer in Pappenheim verkommt immer mehr zur Müllkippe. Die Abfallwirtschaft des Landkreises Weißenburg-Gunzenhausen beklagt, wilde Müllablagerungen seien in dem Bereich zu einem Dauerproblem geworden. Von Karin Goeckel

Immer wieder würden Abfälle den Abhang zur Altmühl hinuntergeworfen, vor allem oberhalb der Bahnbrücke, teilte die Abfallwirtschaft des Landratsamtes mit. Schlimmer als der Anblick sei die Gefahr für Umwelt und Tierwelt. Tiere könnten sich an Glasscherben die Pfoten schneiden oder Plastik fressen.

Elektroschrott am Altmühlufer

Die Abfallwirtschaft warnt auch davor, dass durch illegal entsorgten Elektroschrott Chemikalien in den Boden und das Grundwasser eindringen. Wenn der Verursacher nicht festgestellt würde, müssten die Entsorgungskosten von der öffentlichen Hand und somit von allen Bürgern getragen werden.

Hohe Bußgelder sind fällig

Zudem betont die Abfallwirtschaft: Illegale Müllentsorgung sei kein Kavaliersdelikt. Wer seine Abfälle auf der Straße, an öffentlichen Parkplätzen, auf Wiesen und im Wald entsorge, müsse mit hohen Bußgeldern rechnen. Das Landratsamt appelliert an die Bürger, die Recyclinghöfe in Weißenburg und Gunzenhausen zu nutzen oder aber Sperrmüll abholen zu lassen. Dies sei einmal im Jahr kostenlos möglich.