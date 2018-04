Neue Freunde im Alter Aktionstag "Zufrieden alt werden" in Ansbach

Wie können Menschen heutzutage zufrieden alt werden? Diese Frage steht im Mittelpunkt eines Informationstags in Ansbach. Am kommenden Mittwoch sind Experten zu den Themen Älterwerden und Demenz zu Gast.

Das soziale Miteinander und das Knüpfen neuer Freundschaften ist für ältere Menschen auf dem Land besonders wichtig. Das ist ein Ergebnis des Forschungsprojekts "GeWinn - Gesund älter werden mit Wirkung" der Hochschulen Coburg und Magdeburg-Stendal. Sie haben sich ein Jahr lang mit Forschungsgruppen unter anderem in Herrieden, Neuendettelsau und Weidenbach (alle Lkr. Ansbach) getroffen, um herauszufinden, was für alte Menschen auf dem Land besonders wichtig ist.

"Freundschaften sind gewachsen"

Wie wichtig soziale Kontakte sind, zeigt sich unter anderem daran, dass sich die Gruppenmitglieder auch nach Ende des Forschungsprojekts weiterhin treffen, sagt Johanna Knott vom Gesundheitsamt des Landkreises Ansbach. "Unabhängig vom Projekt sind die Freundschaften so gewachsen, dass man sagt, wir wollen uns weiterhin treffen und wir wollen weiterhin was zusammen machen", so Knott. Weitere Ergebnisse des Forschungsprojekts werden auf dem Aktionstag in Ansbach am 25. April vorgestellt.

Anmeldung erbeten

An dem Tag sind zudem viele Experten zu den Themen Älterwerden und Demenz zu Gast, darunter der Soziologe, Buchautor und Vorsitzende der "Aktion Demenz", Reimer Gronemeyer. Der Informationstag "Zufrieden alt werden" findet am 25. April ab 12.30 Uhr im ehemaligen Evangelischen Gemeindehaus in der Triesdorfer Straße in Ansbach statt. Interessierte können sich beim Gesundheitsamt im Landratsamt anmelden.