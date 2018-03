Geschäftszahlen vorgestellt Trumps Politik hat erste Auswirkungen auf Adidas

Bisher konnte der Konzern aktuelle Gewinne mit Verlusten in der Vergangenheit verrechnen. Das ist nun nicht mehr möglich. Deswegen hat Adidas im vierten Quartal 2017 in seinen Büchern zusätzlich 76 Millionen Euro für künftige Steuerzahlen veranschlagt.

Gewinnanstieg um 32,2 Prozent

Diesen einmaligen Steuereffekt herausgerechnet stieg der Gewinn des Herzogenauracher Sportartikelherstellers nach Unternehmensangaben im vergangenen Jahr um 32,2 Prozent auf 1,43 Milliarden Euro. Der Steuereffekt wirkt sich bisher nur in den Büchern aus. Beim Umsatz konnte Adidas um 15 Prozent auf 21,22 Milliarden Euro zulegen.

Dabei machten die Herzogenauracher vor allem sehr gute Geschäfte im E-Commerce. Hier legte der Umsatz um 57 Prozent im vergangenen Jahr zu.

Veränderungen in der Marktaufteilung

Deutlich wachsen konnte Adidas auch wieder in Nordamerika und China, auf dem Heimmarkt des Hauptkonkurrenten Nike. Zu Beginn des Jahres nahm Adidas-Chef Kasper Rorsted Veränderungen in der Marktaufteilung seines Unternehmens vor. So wurden China, Japan, Südkorea und Südostasien/Pazifik zu Asien/Pazifik zusammengelegt. Die neue Hauptzentrale für diesen Markt ist in Shanghai.