Klassikspektakel unter freiem Himmel 50.000 Menschen strömen zum Klassik Open Air in Nürnberg

Für die unbeständige Witterung sei das ein wunderbarer Abend gewesen, der die innige Beziehung der Menschen zum Klassik Open Air dokumentiert habe, sagte Andreas Radlmaier von der Stadt Nürnberg dem Bayerischen Rundfunk. In den vergangenen Jahren waren bis zu 90.000 Menschen in den Luitpoldhain gekommen.

Abschied von Marcus Bosch

Beim Klassikspektakel unter freiem Himmel erklangen gestern Hits von George Gershwin. Das Open Air Konzert war gleichzeitig auch das Abschiedskonzert von Marcus Bosch. Mit der Nürnberger Staatsphilharmonie gestaltete Bosch traditionell ein Familienkonzert am Vormittag, bei dem es noch geregnet hat. Abends folgte dann das Hauptkonzert, mit einem Feuerwerk zu den Klängen des Gershwin-Musicals "Porgy and Bess", gesungen vom Chor des Staatstheaters und der Sopranistin Melba Ramos und Bassbariton Derrick Lawrence.

"Marcus Bosch war ein Dirigent, der immer an diesem Format hing. Mit ihm zusammen haben wir die Familienkonzerte entwickelt. Er hatte immer auch den Anspruch, gute Programme zu liefern, mit ihm konnte man super zusammenarbeiten. Deshalb ist es schade, dass er geht." Andreas Radlmaier, Kulturreferat Stadt Nürnberg

Debüt von Kahchun Wong

Beim zweiten Klassik Open Air gibt es dafür einen Antrittsbesuch: Am 4. August feiert Kahchun Wong, der neue Chefdirigent der Nürnberger Symphoniker, sein Debüt im Luitpoldhain. "Er wird ein 'Lieblingsprogramm' spielen.

Er nennt das 'My Playlist'", so Radlmaier. Die Besucher dürfen sich am 4. August ab 20 Uhr also auf die Kahchun Wongs Lieblingsstücke freuen – von Bernstein über Prokofjews "Romeo und Julia" bis hin zu fernöstlicher Musik.