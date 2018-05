Festivalfieber 2018 Nürnberg rockt im Park

Für das beliebte Festival sind derzeit noch Tickets erhältlich. Am Donnerstag (31.05.1) geht’s dann los: Stau überstehen, Parkplatz suchen, Zelt aufbauen und dann endlich ab Freitag Musik genießen! Headliner sind heuer "Foo Fighters", "Gorillaz", "Thirty Seconds to Mars" und "Muse". Vor uns liegt also ein Festival voller guter Musik und – laut DWD – "wechselhaftem“ Wetter.

Verkehr rund um R.I.P.

Von Freitag bis Sonntag fahren zusätzliche S-Bahnen der Linie S2 vom Nürnberger Hauptbahnhof zur Station Frankenstadion. Außerdem sollen während der Hauptreisezeiten auch Züge der S3 Nürnberg–Neumarkt am Bahnhof Frankenstadion halten.

Auch die Straßenbahnlinien 6 und 8 sowie die Buslinie 65 fahren zum Doku-Zentrum in einer schnelleren Taktung und die Nightliner sind während des gesamten Festivals nachts im Einsatz, so die VGN. Beginn ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Zudem fahren während des Festivals auch nachts Sonder-S-Bahnen zwischen Frankenstadion und Hauptbahnhof.

Anders als in den Vorjahren hat nach Angaben des VGN der Veranstalter keine Vereinbarung über ein bezuschusstes Dreitagesticket für die Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel abgeschlossen. Daher müssen die Festivalteilnehmer dieses Mal ihre Tickets selbst entsprechend lösen.

Wildcamper müssen blechen?

Wildcamper müssen heuer mit hohen Geldstrafen rechnen. Besucher sollten nicht außerhalb der vorgesehenen Flächen zelten, teilte der Festivalveranstalter Argo-Konzerte in Nürnberg mit. Für das Zelten auf Straßenabschnitten und Waldflächen am Zeppelinfeld droht ein Bußgeld in Höhe von bis zu 1.000 Euro. Wildcamper, die ihr Zelt in einer Grünanlage aufschlagen, müssen sogar bis zu 2.500 Euro Strafe zahlen.

Vorsicht Blitzer

Neu sind beim diesjährigen Rock im Park mehrere zusätzliche Zonen, in denen ein Tempolimit von 10 Stundenkilometern gilt: Betroffen sind die Bereiche der Großen Straße, Beuthener Straße, Zufahrt Volksfestplatz und Herzogstraße. Für die Einhaltung des Tempolimits sind Blitzer aufgestellt.



Parkplatz-Anzeige in Echtzeit

Besucher, die zu ihrem regulären Campingplatz anreisen haben es heuer einfacher: Ein Leitsystem auf der Festival-Homepage zeigt in Echtzeit, welche Camping-/Parkbereiche noch frei sind.

"Damit wird unseren Besuchern die Anreise erheblich erleichtert." Carolin Hilzinger, Sprecherin des Veranstalters Argo Konzerte

So sah es 2017 aus: