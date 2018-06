Norisring-Rennen 18 DTM-Piloten rasen über Nürnberger Stadtkurs

Am Nürnberger Norisring ist am Wochenende wieder Nervenkitzel angesagt: 18 DTM-Piloten rasen von Freitag bis Sonntag über den Nürnberger Stadtkurs. Auch an die Fußballfans ist gedacht, die dem WM-Spiel Deutschland gegen Schweden entgegenfiebern.

Die DTM, die Deutsche Tourenwagen-Masters, ist seit 1987 Stammgast bei dem Stadtrennen im "Fränkischen Monaco". Die Stimmung beim einzig verbliebenen Stadtkurs in Deutschland gilt als besonders. Zwischen Grundig-Kehre und Dutzendteich geht es auf der nur 2,3 Kilometer langen Strecke mit Geschwindigkeiten von mehr als 250 Kilometern pro Stunde über den Kurs.

Marco Wittmann freut sich über Heimspiel

Marco Wittmann bei der Siegerehrung in Budapest

Lokalmatador Marco Wittmann, der in Fürth geboren wurde, gewann vor zwei Wochen das DTM-Rennen in Budapest. Der BMW-Pilot ist mit 51 Punkten Fünfter in der Gesamtwertung. Wittmann war am Norisring bereits zweimal Vierter, einmal Fünfter und zweimal Sechster. Nun hofft er auf den großen Wurf.

"Ich habe natürlich hohe Erwartungen. Mit einem Sieg im Gepäck zum Norisring zu reisen, fühlt sich auf jeden Fall gut an. Ich freue mich schon riesig auf das Wochenende, denn ich bin wohl der einzige Fahrer im Feld, der solch ein Heimrennen hat, weil er so nah an einer Strecke wohnt." Marco Wittmann

Mercedes-AMG erfolgreichste Marke auf dem Norisring

Gary Paffett mit seinem Mercedes-AMG

Markenkollege Timo Glock reist als DTM-Spitzenreiter nach Mittelfranken. Nach sechs Rennen hat Glock 90 Punkte auf seinem Konto. Der härteste Widersacher von Glock ist Gary Paffett. Der Mercedes-AMG-Pilot liegt elf Punkte hinter dem Ersten der Fahrerwertung. Mit 18 Siegen ist Mercedes-AMG die mit Abstand erfolgreichste Marke auf dem Stadtkurs in Nürnberg.

Deutschland gegen Schweden auf Großbildleinwänden

Auch Fußballfans müssen trotz der zeitgleich stattfindenden Weltmeisterschaft nicht auf einen Norisring-Besuch verzichten: Das Spiel zwischen Deutschland und Schweden wird am Samstagabend ab 20 Uhr auf den Großbildschirmen an der Rennstrecke übertragen.