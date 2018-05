Gottesdienst am Hesselberg 13.000 Christen feiern Bayerischen Evangelischen Kirchentag

"Wir wollen nicht drauf warten dass die Menschen, gerade junge Menschen in die Kirche kommen. Sondern wir wollen hingehen, wo die Menschen leben. Wo die Menschen viel Zeit in ihrem Leben verbringen. Das kann das Internet sein, das können aber auch Orte sein, an denen gefeiert wird. Und wir wollen sagen, das Evangelium ist etwas, was mitten ins Leben hinein gehört und was mitten im Leben kraftvolle Orientierung gibt."