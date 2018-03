Markus Söder, Ministerpräsident "Hoffe, dass Freundschaft zu Spaenle nicht zu sehr unter Rauswurf leidet"

Bayerns neuer Ministerpräsident Markus Söder will am Sparkurs in Bayern festhalten. Im Kontrovers-Interview kündigte er allerdings Investitionen in den Bereichen Pflege und Wohnen an. Der Rauswurf seines Freundes Ludwig Spaenle will er nicht als Signal verstanden wissen, dass Freundschaft in der Politik nichts zu suchen habe.

Von: Veronika Wawatschek