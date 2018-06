Am Tag der Papst-Audienz Ministerpräsident Söder findet den Kreuz-Erlass für Bayern angemessen

Ab heute tritt in Bayern der Kreuz-Erlass in Kraft. Für Ministerpräsident Markus Söder ist das eine "gute Entscheidung". Heute trifft er im Vatikan Papst Franziskus und dessen Vorgänger Benedikt XVI.

Ministerpräsident Markus Söder trifft heute im Vatikan Papst Franziskus und dessen Vorgänger Benedikt XVI. Und heute tritt auch sein bayerischer Kreuz-Erlass in Kraft. Ab jetzt muss in jedem Dienstgebäude ein Kreiz im Eingangsbereich hängen. Söder findet das eine "gute Entscheidung". Eine Thema, das auch beim Papst zur Sprache kommen könnte.

Kreuz ist auch ein Symbol der Identität

Auf die Frage, ob das Kreuz als christliches Symbol überhaupt in bayerischen Landesbehörden hängen darf, sagte Ministerpräsident Markus Söder, das Kreuz sei natürlich zuerst ein religiöses Symbol, aber eben auch ein Symbol der Identität. Deswegen stehe es in der Verfassung.

"Es wird ja in der bayerischen Verfassung ausdrücklich der Bezug darauf genommen. Wir haben übrigens ja schon in Gerichtssälen, in Schulen, schon Kreuze. Insofern ist das eine, wie ich finde, völlig angemessene Sache. Wir haben auch ganz bewusst gesagt, wir machen keinen Zwang, aber wir haben die klare Vorschrift und die Empfehlung. Und ich denke, das ist eine gute Entscheidung." Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident

Ministerpärsiodent Söder bekennt sich zum Glauben

Dem evangelischen Ministerpräsidenten gebe der christliche Glaube Halt und Kraft. "Ich bekenne mich zu meinem Glauben. Glaube darf nicht so sein, dass man jemand anderen auffordert, das Gleiche zu tun. Aber es kann Ermutigung sein, anderen Halt zu geben."

Söder will die Arbeit des Papstes loben und unterstützen

Parallel zum Inkrafttreten des Kreuz-Erlasses trifft der bayerische Ministerpräsident heute im Vatikan mit Papst Franziskus und dessen Vorgänger Benedikt XVI zusammen. Er werde Franziskus sagen, dass er seine Arbeit schätze, kündigte Söder an. "Dass ich das wichtig finde, generell, dass die Arbeit der Kirche Unterstützung findet. Und dass wir eben ein Land sind, das sich auch bekennt dazu, zu den Werten und Traditionen. Und ich bin auch sehr gespannt, was er für Erwartungen an mich hat, denn er ist ja, so weit man lesen darf und hören darf, ein sehr kommunikationsfreudiger Mensch. Insofern bin ich schon gespannt, was auch von seiner Seite kommt."