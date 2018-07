Flughafen München Millionenschaden für Flughafen München nach Chaos-Wochenende

Die Sicherheitspanne am Münchner Flughafen am Wochenende ist wohl auf ein Versäumnis des Sicherheitspersonals zurückzuführen. Das hat die Regierung von Oberbayern jetzt mitgeteilt. Eine 40-jährige Frau konnte am Samstag am frühen Morgen unkontrolliert die Sicherheitsschleuse passieren, weil die zuständige Kontrollkraft der Sicherheitsgesellschaft München für einen kurzen Moment "Kontakt mit einer anderen Kontrollkraft“ hatte, so die offizielle Formulierung.

Unaufmerksamkeit des Sicherheitspersonals

Nachdem eine weitere Mitarbeiterin das bemerkt hatte, bat sie Kollegen darum, die Passagierin zurückzuholen. Diese war jedoch nicht mehr auffindbar. Die Mitarbeiter haben dann ihren Vorgesetzten informiert, der das Luftamt Südbayern anrief. Der Sicherheitsbereich des Terminals 2 wurde geräumt. Die Folge: Zahlreiche Flugannullierungen und Chaos im Wartebereich.

Die Regierung von Oberbayern will die Hintergründe des Vorfalls noch weiter untersuchen. Erste Konsequenzen wurden schon gezogen: Drei der acht Mitarbeiter, die zur fraglichen Zeit an der Sicherheitsschleuse waren, wurden von der Kontrolltätigkeit entbunden. Weiter will die Regierung von Oberbayern prüfen, ob Schulungsmaßnahmen die Abläufe in Zukunft optimieren können.

"Sicherheit geht vor"

Am Tage nach dem Chaos-Wochenende wurde bei der Lufthansa gefeiert. Flugzeugtaufe. Ein neuer Airbus A 350 heißt jetzt ganz offiziell "Erfurt". Taufpate war Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Thema war aber auch bei ihm: die stundenlange Sperrung des Terminals: "Sicherheit geht vor. Und bei dieser weltweiten Lage beim Thema Sicherheit, beim Thema Bedrohung durch den internationalen Terrorismus ist es natürlich selbstverständlich, dass es da kein ‚Dazwischen‘ gibt, sondern nur ein ‚Ja oder Nein‘."

Widergutmachung für Passagiere?

Ein paar Hundert Meter weiter bemühte sich der Münchner Flughafen-Chef fast zur gleichen Zeit in einer Pressekonferenz um Schadensbegrenzung nach dem Chaos-Wochenende. Man überlege, den betroffenen Passagieren eine kleine Widergutmachung zukommen zu lassen, sagte Michael Kerkloh. Zehntausende waren am Wochenende am Flughafen München gestrandet. Manche hängen noch immer fest – nicht das einzige Problem, sagt Kerkloh: "Wir haben einiges abzuarbeiten. Es gibt hier noch ungefähr 10.000 Gepäckstücke, die ihre Besitzer wiederfinden müssen. Das wird aber in den nächsten Tagen abgearbeitet.“

Kosten: Einstelliger Millionenbetrag

Den Flughafen selbst haben die Terminalsperrungen und ihre Folgen laut Kerkloh einen Betrag im unteren einstelligen Millionenbereich gekostet. Insgesamt waren am Wochenende ehr als 300 Flüge annulliert worden. Stundenlang war die Wartehalle im Terminal völlig überfüllt. Immer wieder gab es seitdem heftige Kritik am Krisenmanagement der Lufthansa und des Flughafens. Eine Familie aus den USA spricht noch heute von einem Alptraum. Tammy Angelow: „Keiner hat uns informiert. Sie haben Wasser verteilt und das wars dann auch. Familien, die mit uns gewartet haben, konnten nicht mal ein Hotel buchen. Es war ein Alptraum.“

Lektionen für den Münchner Flughafen

Flughafenchef Michael Kerkloh räumte heute ein, dass es möglicherweise nicht ganz rund gelaufen sei. Es gebe einige Lektionen sagt er: "Beispielsweise das Thema Information. Das ist eine Gratwanderung. Und das werden wir aufarbeiten, ob ausreichend, ob schnell genug informiert worden ist. Sie müssen verstehen, die Informationslage war lückenhaft. Wir haben alles versucht, was da geht. Und ich hoffe, dass wir jetzt dann wieder ganz normalen Betrieb haben.“