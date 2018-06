Handelsstreit Mittelstand in Bayern warnt vor weiteren US-Zöllen

"Alleine wird das, glaube ich, nicht funktionieren. Man muss sehen, dass Volumen dieser Gegenmaßnahmen ist gerade mal die Hälfte des Volumens, was Trump an Strafzöllen ausgesprochen hat. Ich denke, was wichtig ist, ist, dass wir gemeinschaftlich Kante zeigen - und zwar sowohl in Europa als auch mit den anderen betroffenen Staaten. Also wir müssen in irgendeiner Form etwas dagegen stellen. Was uns langfristig am besten helfen wird, ist Geschlossenheit."