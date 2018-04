Konzert Metallica in München: Erst mal bei der Tafel spenden

München-Special beim Konzert der Heavy-Metal-Band Metallica: Zuerst überreichen die Altrocker der Münchner Tafel eine Spende, dann covern sie „Skandal im Sperrbezirk“ von der Spider Murphy Gang. München ist dabei nicht der einzige Tourort, in dem die Band eintaucht in die lokale Szene.

Ganz genau 14.250 Euro spendeten die US-Musiker dem Verein Münchner Tafel e.V.. Kurz vor ihrem Konzert in der Olympiahalle am Donnerstag warfen sich die Musiker um Lars Ulrich und James Hetfield für den Fototermin mit Scheckübergabe sogar in die Schürzen der Münchner Helfer. „Ich bin begeistert von der Wertschätzung gegenüber unserer aller Arbeit“, freute sich Tafel-Vorstand Hannelore Kiethe auf Facebook.

"Skandal um Rosi", gecovert von Metallica

Wertschätzung der anderen Art ließ die Heavy-Metal Band auch der Spider Murphy Gang zukommen. Mitten im Programm spielte die US-Band das bekannteste Stück der Bayern, „Skandal im Sperrbezirk“. Bassist Robert Trujillo zeigte sich dabei nicht ganz so textsicher wie das Publikum in der ausverkauften Olympiahalle.

Auch bei anderen Stops ihrer „WorldWiredTour“ taucht die Metal-Band ein in das lokale Geschehen. So berichtet die Hamburger Tafel ebenfalls von einer Spende von fast 14.000 Euro. In Wien mischte Metallica Falcos „Rock me Amadeus“ in die Setlist, in Stuttgart coverten sie Peter Schillings „Major Tom“.

Prominente unterstützen die Münchner Tafel

Metallica sind nicht die einzigen Prominenten, die die Arbeit der Münchener Tafel unterstützen. Ex-Fussballprofi Paul Breitner arbeitet schon seit 12 Jahren bei der Münchner Tafel mit und hilft in Haidhausen bei der Essensausgabe.