Gewaltverbrechen Messerstecherei in München mit einer Toten

Bei der Messerstecherei in der Jutastraße im Münchner Stadtteil Neuhausen sind zwei Frauen und ein Mann durch Messerstiche verletzt worden. Alle drei Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht, wo eine der Frauen verstarb.

Bei einem Angriff mit einem Messer in einer Münchner Wohnung ist am Freitag eine junge Frau tödlich verletzt worden. Eine 53-jährige Frau und ein 15-Jähriger erlitten ebenfalls Stichverletzungen. Die zweite Frau ist, so ein Polizeisprecher, sehr schwer verletzt, der Jugendliche leichter. Die Beamten fahnden weiterhin nach einem flüchtigen tatverdächtigen Deutschen im Alter von 19 Jahren. Vor Ort ermittelte die Mordkommission.

Deutliche Hinweise auf Beziehungstat

Erste Notrufe seien am Nachmittag eingegangen, sagte der Sprecher. Hintergründe zu der Tat waren zunächst unklar. Nach Angaben der Polizei gibt es deutliche Hinweise auf eine Beziehungstat. Zunächst hieß es, dass die Tote 25 Jahre alt gewesen sei. Später wollte die Polizei mit Blick auf die laufenden Ermittlungen keine konkreten Angaben zum Alter der Frau machen.