Asyl-Affäre Merkel soll seit 2017 von BAMF-Missständen gewusst haben

Der ehemalige Chef des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, Frank-Jürgen Weise, habe Merkel im vergangenen Jahr zweimal persönlich über Probleme in der Behörde informiert, heißt es in einem Bericht der "Bild am Sonntag".

Demnach soll Weise Ende 2017 einen Abschlussbericht über seine Tätigkeit als Beauftragter für Flüchtlingsmanagement geschrieben haben. Bereits zuvor, Anfang des Jahres, soll er in einem anderen internen Bericht die Zustände im BAMF schonungslos analysiert haben.

Mängel zum Beispiel bei Organisation und Datenverarbeitung

Die Leitung unter Weise habe "in ihrer beruflichen Erfahrung noch nie einen so schlechten Zustand einer Behörde erlebt", heißt es laut "Bild am Sonntag" in dem Papier. Und auch am Bundesinnenministerium, dem das BAMF untersteht, habe Weise scharfe Kritik geübt und auf Mängel hingewiesen - etwa in der Datenverarbeitung, der internen Organisation und der Auswahl von Führungskräften. Dem Zeitungsbericht zufolge habe sich Weise nicht erklären können, "wie angesichts dieses Zustandes davon ausgegangen werden konnte, dass das BAMF den erheblichen Zuwachs an geflüchteten Menschen auch nur ansatzweise bewerkstelligen könnte".

Der Zeitung sagte Weise, er habe den Bericht an das Innenministerium geschickt. Eine Sprecherin bestätigte das. Viele Vorschläge hätten Eingang in die weiteren Arbeiten zur Verbesserung der Situation gefunden.

Frank-Jürgen Weise hatte im Oktober 2015 die Leitung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge übernommen und bis Ende Dezember 2016 geleitet.