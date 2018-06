Münchner Runde Merkel oder Seehofer: Wer setzt sich durch im Asylstreit?

Der Streit in der Union spitzt sich zu. Die Kanzlerin will eine europäische Lösung, die CSU beharrt auf Zurückweisungen und hat Angela Merkel eine Frist gesetzt. Wie geht es jetzt weiter? Und was macht die SPD? Die Münchner Runde ab 20.15 Uhr hier im Livestream.