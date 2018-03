Politik Merkel bleibt auch nach Seehofers Äußerungen bei "Der Islam gehört zu Deutschland"

Für Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gehört der Islam zu Deutschland. Das hat ihr Sprecher Steffen Seibert bekräftigt. Die historische Prägung Deutschlands sei "natürlich eine christliche, eine jüdische", sagte er. Aber inzwischen lebten in Deutschland Millionen von Muslimen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bleibt im Gegensatz zum neuen Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) bei ihrer Unterstützung des Satzes "Der Islam gehört zu Deutschland".

Millionen Muslime in Deutschland

Das Land sei historisch christlich und jüdisch geprägt, inzwischen lebten aber auch Millionen Muslime in Deutschland, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. "Auf der Basis unserer Werte- und Rechtsordnung gehört auch deren Religion, gehört auch der Islam inzwischen zu Deutschland", sagte Seibert. Seehofer (CSU) hatte zuvor dem vieldiskutierten Satz widersprochen.

Sonntag, Ostern, Pfingsten und Weihnachten

"Nein. Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Deutschland ist durch das Christentum geprägt", sagte Seehofer der "Bild"-Zeitung . Dazu gehörten der freie Sonntag, kirchliche Feiertage und Rituale wie Ostern, Pfingsten und Weihnachten. Gleichzeitig sagte er: «Die bei uns lebenden Muslime gehören aber selbstverständlich zu Deutschland.

Bundespräsident Wulff hatte 2010 bereits Debatte ausgelöst



Das bedeutet natürlich nicht, dass wir deswegen aus falscher Rücksichtnahme unsere landestypischen Traditionen und Gebräuche aufgeben», sagte der Politiker. Im Jahr 2010 hatte der damalige Bundespräsidenten Christian Wulff mit dem Satz: "Der Islam gehört zu Deutschland" eine Diskussion ausgelöst. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte ihn mehrfach unterstützt.