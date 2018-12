Ein Gerichtsurteil zur US-Krankenversicherung Obamacare verunsichert Anleger. Einem texanischen Richter zufolge ist der Zwang, eine Krankenversicherung abzuschließen, nicht mit der US-Verfassung vereinbar. Die Aktien von betroffenen Versicherungsunternehmen sind an den New Yorker Börsen deutlich unter Druck, auch wenn Experten des Research-Hauses Evercore ISI davon ausgehen, dass das Urteil sicher in den höheren Instanzen kassiert werde. Bis zur endgültigen Klärung ändere sich nichts an der Krankenversicherung. Aber auch sonst ist die Stimmung schwach an der Wall Street. Der Dow Jones ist im Minus, wenn auch nicht mehr so deutlich wie zum Handelsauftakt. Aktuell beträgt das Minus nur noch 0,2 Prozent, der Nasdaq Index ist noch mit 0,5 Prozent im Minus. Die Investoren warten mit zunehmender Spannung auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank, es wird mit einer weiteren Zinsanhebung gerechnet. Die Anleger an den europäischen Börsen halten sich auch zurück. Der DAX ist mit 0,8 Prozent im Minus und der Euro steht bei 1,13 32 Dollar. Gabriel Wirth B5 Börse

Auch an den US-Börsen setzt sich die Talfahrt fort. Der Dow Jones sinkt im frühen Handel um 0,7 Prozent, der Nasdaq Index verliert 1,2 Prozent. Die Anleger warten mit Spannung auf die bevorstehende Zinsentscheidung der US.-Notenbank. Am Mittwoch wird mit der Bekanntgabe gerechnet. Es wird eine weitere Zinsanhebung erwartet, trotz der anhaltenden Kritik des US-Präsidenten Donald Trump an der Geldpolitik der Notenbanker in den USA. In einem neuen Tweet warf Trump den Notenbankern nun vor, überhaupt über eine Zinserhöhung nachzudenken. Zu den Verlierern gehören Goldman Sachs. Die Titel der Investmentbank verbilligen sich um zwei Prozent. Malaysia hat die Bank angeklagt. Es geht um die Verstrickung in die Korruptionsaffäre um den Staatsfonds 1MDB. Malaysia fordert Schadenersatz in Milliardenhöhe. Johnson & Johnson verbilligen sich um 2,4 Prozent. Dem Konsumgüterhersteller wird vorgeworfen, offenbar schon seit Jahrzehnten davon gewusst zu haben, dass Asbest in seinen Baby-Pudern enthalten ist. Der DAX folgt den schwachen US-Vorgaben und ist aktuell mit 1,4 Prozent im Minus. Der Euro steht bei 1,13 46 Dollar. Gabriel

US-Präsident Donald Trump hat seine Kritik an der US-Notenbank erneuert. Es sei unglaublich, dass angesichts eines sehr starken Dollars und einer stabilen Preisentwicklung die Notenbank über eine Zinserhöhung überhaupt nur nachdenke, während die Welt draußen explodiere, Paris brenne und in China gehe es abwärts, so der neueste Tweet von Trump, der den Dollar unter Druck setzt. Der Euro steht bei 1,13 44 Dollar. Im Vorfeld der US-Notenbanksitzung verlieren die Börsen zunehmend an Fahrt. Es wird damit gerechnet, dass die Notenbank nach ihrer Sitzung am Mittwoch erneut den Leitzins anheben wird. Der DAX ist deutlich unter die Marke von 10.800 gerutscht, auf 10.746 Punkte, das ist ein Minus von 1,1 Prozent. Der MDAX verliert 1,6 Prozent. Es wird mit einem behaupteten Start an der Wall Street gerechnet. Gabriel Wirth B5 Börse

Neben Italien sorgt zunehmend auch Frankreich für Gesprächsstoff an den Anleihemärkten. Die steigende Neuverschuldung Frankreichs verunsichert die Anleger. Sie verkaufen Staatspapiere, das sorgt für steigende Renditen. Die Rendite der zehnjährigen französischen Staatsanleihen steigt auf 0,72 Prozent. Damit ist die Rendite zwar noch recht weit von der italienischen entfernt, diese steht aktuell bei den zehnjährigen Titeln bei knapp drei Prozent, doch der Fokus am Anleihemarkt liege jetzt verstärkt auf Frankreich, heißt es bei der Bank Natixis. Der französische Ministerpräsident Edouard Philippe hatte zuvor der Zeitung "Les Echos" erklärt, dass die Neuverschuldung Frankreichs im nächsten Jahr wohl bei rund 3,2 Prozent der Wirtschaftsleistung liegen wird. Erlaubt sind in der Europäischen Union maximal drei Prozent. Kasse gemacht wird auch an den europäischen Börsen. Der DAX sinkt um 0,7 Prozent auf 10.785. Der Euro steht bei 1,13 44 Dollar. Gabriel Wirth B5 Börse

Die Deutsche Bundesbank rechnet damit, dass die deutsche Wirtschaft nach der Delle im Sommer eher zögerlich wieder Tempo aufnehmen. Die Normalisierung in der für Deutschland so wichtigen Automobilbranche erfolge möglicherweise langsamer als anfänglich angenommen, heißt es in dem heute veröffentlichten Monatsbericht der Notenbank. Ein Grund dürfte die Verunsicherung von Autokäufern wegen der Diskussion um Dieselfahrverbote sein. Diese Nachricht ist natürlich kein Kaufimpuls an den Börsen, der DAX verliert 0,4 Prozent und sinkt auf 10.819, der MDAX rutscht gar um 1,1 Prozent nach unten auf 22.030. Die Anleger warten Marktteilnehmern zufolge die Sitzung der US-Notenbank. Die Notenbanker wird am Mittwoch voraussichtlich die letzte Zinsanhebung in diesem Jahr bekanntgeben. Der Euro steht bei 1,13 52 Dollar. Gabriel Wirth B5 Börse

Die italienische Regierungskoalition hat sich auf die Einzelheiten des neuen Haushaltsentwurfs für das kommende Jahr verständigt. Mit diesem solle verhindert werden, dass die EU-Kommission Disziplinarmaßnahmen gegen das Land verhänge wegen Verletzung der EU-Haushaltsregeln, meinte eine Sprecherin der rechtsextremen Lega. Der Parteivorsitzende und Vize-Regierungschef Matteo Salvini hatte zuvor nach einer Kabinettssitzung von einer Einigung gesprochen, die wahrscheinlich von der EU begrüßt werde. Details gab es noch nicht und so bleiben die Investoren vorsichtig. Die Rendite der zehnjährigen italienischen Staatsanleihen steht bei rund drei Prozent, zum Vergleich die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen liegt bei 0,25 Prozent. Der Leitindex an der Mailänder Börse ist leicht im Minus. Ähnlich behauptet ist auch die Entwicklung an den anderen europäischen Börsen. Der DAX rutscht leicht um 0,2 Prozent nach unten auf 10.847. Der Euro notiert bei 1,13 39 Dollar. Gabriel Wirth B5 Börse

Die Inflation in der Euro-Zone ist im November erstmals seit einem halben Jahr wieder unter die Zwei-Prozent-Marke gefallen. Die Verbraucherpreise stiegen um 1,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, teilte das Statistikamt Eurostat soeben mit. Eine erste Schätzung hatte noch 2,0 Prozent ergeben, nach 2,2 Prozent im Oktober. Damit liegt die Teuerungsrate jetzt wieder im Zielbereich der Europäischen Zentralbank. Sie sieht Werte von knapp zwei Prozent als ideal für die Wirtschaft an. Preistreiber Nummer eins blieb Energie. Allerdings stiegen die Preise hier mit rund 9 Prozent deutlich langsamer als noch im Oktober mit fast elf Prozent. Eine nachlassende Inflation spricht für eine Fortsetzung der lockeren Zinspolitik der EZB und für weiter hohe Liquidität im Markt und dürfte die Aktienmärkte wohl auch weiter stützen. Heute herrscht allerdings Zurückhaltung. Der DAX notiert ganz leicht im Minus bei 10.864 Punkten. Der Euro steht bei 1 Dollar 13 42.

Das Emirat Katar hat zurückgewiesen, dass es seinen Anteil an der Deutschen Bank erhöhen will. Ein entsprechender Bericht des Handelsblatts basiere nicht auf Fakten, sondern auf unbegründeten Annahmen und Schlussfolgerungen, hat eine Sprecherin des Qatar Financial Centers in Doha mitgeteilt. Katar ist bereits seit rund vier Jahren an der Deutschen Bank beteiligt. Die Herrscherfamilie Al-Thani hält rund sechs Prozent der Anteile am größten deutschen Kreditinstituts. Die Aktie der Deutschen Bank ist daraufhin stärker in die Verluste gerutscht und verliert aktuell 1,4 Prozent. Größter DAX-Verlierer ist derzeit aber die Aktie von Adidas mit minus 4 Prozent, gefolgt von Fresenius Medical Care mit minus 1,8 Prozent, der Lufthansa und e.on mit jeweils 1,5 Prozent Minus. Die Papiere von Bayer, Linde, der Telekom und Daimler gehören mit jeweils rund einem Prozent Plus zu den größten Gewinnern. Der DAX verbucht ein kleines Minus von 0,2 Prozent. Der Euro steht bei 1 Dollar 13 26.

Nach der Gewinnwarnung des britischen Online-Modehändlers Asos haben die Anleger des deutschen Rivalen Zalando die Notbremse gezogen. Die im Nebenwerteindex MDax notierten Zalando-Aktien sind um 14 Prozent eingebrochen und notieren so niedrig wie seit rund 4 Jahren nicht mehr bei knapp 22 Euro. Die Aktien von Asos sind an der Börse in London um gut 40 Prozent abgestürzt und damit auf den tiefsten Stand seit drei Jahren. Die Briten senkten wegen schwacher Geschäfte im November ihre Gewinnziele für das laufende Geschäftsjahr. Die Ergebnismarge vor Steuern und Zinsen soll demnach nur bei zwei Prozent statt bei vier Prozent liegen. Außerdem rechnet Asos mit weniger Umsatzwachstum. Zalando hatte seine Prognosen kürzlich ebenfalls gesenkt und war im dritten Quartal in die Verlustzone gerutscht. Dem MDAX der mittelgroßen deutschen Aktien beschert das ein Minus von 0,6 Prozent. Der DAX notiert wenig verändert bei 10.866 Punkten. Der Euro steht bei 1 Dollar 13 28.

Die Deutsche Bank-Aktie steht im Fokus an den deutschen Börsen. Nachdem sie vorbörslich zeitweise deutlich im Plus notiert hatte, ist sie nun, rund 10 Minuten nach dem offiziellen Handelsstart, leicht mit 0,2 Prozent ins Minus gerutscht. Das Emirat Katar erwägt einem Bericht des Handelsblatts zufolge die Aufstockung seines Anteils an dem Institut. Ein Sprecher der Deutschen Bank wollte sich zu dem Bericht aber bislang nicht äußern. Die Henkel-Aktie verliert 0,8 Prozent. Konzernchef Hans Van Bylen lehnt eine Aufspaltung des Konsumgüterkonzerns ab und will stattdessen alle Geschäftsbereiche durch Zukäufe stärken. Größter DAX-Verlierer ist die e.on-Aktie mit minus 2,2 Prozent. Der britische Energieversorger SSE hat das geplante Vertriebs-Joint-Venture mit der Innogy-Tochter npower abgesagt udn hat zudem seine Jahresziele gekürzt. Der vorgesehene Deal sei nicht im Interesse der Aktionäre oder Kunden, teilte SSE mit. Der DAX ist mit einem kleinen Minus in die neue Woche gestartet und verliert 0,2 Prozent auf 10.843 Punkte. Der Euro steht bei 1 Dollar 13 17.

Der Schweizer Industriekonzern ABB verkauft seine Stromnetzsparte an das japanische Unternehmen Hitachi. Die Japaner übernehmen in einem ersten Schritt rund 80 Prozent der Sparte von ABB und zahlen dafür bis zu 7,8 Milliarden US-Dollar. Der Abschluss des Geschäfts ist für die erste Hälfte des Jahres 2020 geplant. ABB behält vorerst knapp 20 Prozent der Anteile, besitzt aber eine Option zum Verkauf nach drei Jahren, teilte das Schweizer Unternehmen soeben mit. ABB will den erwarteten Erlös aus dem Verkauf durch Aktienrückkäufe oder einen vergleichbaren Mechanismus an die Aktionäre ausschütten. Die Aktie von Hitachi war heute an der Börse in Tokio um ein Prozent gesunken gegen den insgesamt freundlichen Trend. Der Nikkei-Index schloss 0,6 Prozent höher auf dem Schlusstand von 21.507 Yen. Händlern zufolge nutzten einige Anleger die jüngsten Verluste am japanischen Aktienmarkt zum Wiedereinstieg. Auch der DAX dürfte mit Gewinnen in den Handel starten. Vorbörsliche Prognosen von Banken und Brokern sehen ihn zur Stunde ein halbes Prozent höher bei 10.917 Punkten. Der Euro steht bei 1 Dollar 13 16.

Kurz vor dem Start in die letzte volle Handelswoche in diesem Jahr dürften sich die Anleger auf turbulente Vorweihnachtstage einstellen, so hört man an den Börsen. Denn die politischen Risiken wie ein möglicher chaotischer Brexit sowie der noch immer ungelöste Haushaltsstreit zwischen der EU und Italien seine immer noch im Markt und dürften die Kauflaune bremsen. Auch der Optimismus bezüglich der Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China sei bereits wieder verflogen. Und so müssten die Anleger nach Einschätzung von Finanzmarkt-Experten die Hoffnung auf eine Weihnachtsrallye wohl von ihrem Wunschzettel streichen. Die Vorgaben für den Start des DAX heute sind durchwachsen. An den US-Börsen hatte der Dow Jones am Freitag zwei Prozent verloren. An den asiatischen Börsen herrscht Zurückhaltung. In Shanghai und Hong Kong geht es jeweils um 0,1 Prozent nach oben, an der Börse in Seoul um 0,2 Prozent. Südkorea hatte heute seine Wachstumsprognosen für dieses und nächstes Jahr leicht nach unten korrigiert. In Tokio immerhin steht ein deutliches Plus von 0,7 Prozent zu Buche. Der Euro notiert bei 1 Dollar 13 08.

Der internationale Handelsstreit bremst die Wirtschaft Südkoreas. Das Finanzministerium des Landes hat heute seine Schätzungen für die Konjunktur in diesem und im nächsten Jahr gesenkt. Das Bruttoinlandsprodukt der viertgrößten Wirtschaft Asiens dürfte in beiden Jahren um 2,6 bis 2,7 Prozent zulegen. Bisher waren für dieses Jahr 2,9 Prozent und für nächstes Jahr 2,8 Prozent geschätzt worden. Zu den Risiken für die Wirtschaft zählten neben dem von US-Präsident Trump angezettelten Handelsstreit aber auch Instabilitäten in Schwellenländern sowie die langsam wieder straffere Geldpolitik. An der Börse in Seoul herrscht verhalten Stimmung. Der Leitindex Kospi verbucht aber ein kleines Plus von 0,3 Prozent. Auch der Aktienmarkt in Japan ist trotz der schwachen Vorgaben aus New York mit Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Der Nikkei-Index gewinnt 0,7 Prozent. An der Wall Street hatte der Dow Jones Index am Freitag zwei Prozent an Wert verloren. Der Euro steht am Morgen bei 1 Dollar 13 10. Monika Stiehl, B5 Börse