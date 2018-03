Der Eurokurs ist etwas abgebröckelt, das hilft den Unternehmen im US- Export. Und das sorgt für etwas Kauflust am deutschen Aktienmarkt. Der DAX steigt nun um 0,4 Prozent auf 12.274 Punkte. Adidas ist nach wie vor der Liebling der Anleger, der Kurs springt 10 Prozent nach oben. Denn der Betriebsgewinn stieg im vergangen Jahr stärker als erwartet, die Aktionäre werden mit einem üppigen Aktienrückkaufprogramm verwöhnt, und der Sportartikelhersteller blickt optimistischer in die Zukunft. Die Papiere des Energiekonzerns RWE gewinnen 3,4 Prozent an Wert nachdem Analysten den Innogy-Deal mit E.ON lobten und die RWE-Aktie zum Kauf empfahlen. Auch die Papiere von ProSieben und VW legen etwas zu. In der zweiten Reihe geht es ebenfalls ein wenig aufwärts, SLM Solutions und Hochtief sind die Favoriten, Symrise sind auf Talfahrt. Der Euro kostet 1 Dollar 2380. Stefan Schmid, B5-Börse.

Die Anleger richten ihre Blicke vor allem auf Firmenbilanzen und auf Konjunkturmeldungen. Wie das Statistikamt Eurostat soeben mitteilt, hat die Industrie in der Euro-Zone das Jahr überraschend schwach begonnen. Ihre Produktion schrumpfte im Januar um 1 Prozent im Vergleich zum Dezember 2017. Ökonomen hatten ein kleineres Minus erwartet. Besonders stark ging die Energieerzeugung zurück. Dagegen fuhren die Hersteller von Investitionsgütern wie Maschinen ihre Produktion um 1,2 Prozent nach oben. Die Chancen für einen anhaltenden Aufschwung in der Währungsunion scheinen dennoch nicht schlecht zu stehen. Jedenfalls hob die Europäische Zentralbank gerade erst ihre Prognose für das Wachstum in diesem Jahr leicht an. Der DAX steigt um 0,3 Prozent auf 12.256 Punkte. Und der Euro ist 1,23 69 Dollar wert. Yvonne Unger, B5 Börse

Der Schweizer Uhrenhersteller Swatch stellt heute seinen Geschäftsbericht für das vergangene Jahr vor. Wie der Finanzvorstand des Unternehmens heute sagte, hat das starke Verkaufswachstum im Januar, Februar und März angehalten. Er sehe keinen Grund, warum die positiven Verkaufstrends 2018 nicht anhalten sollten. Die Stimmung sei gut. An der Börse in Zürich. Der Stoxx50 für die wichtigsten Titel in Europa steigt um 0,3 Prozent. Am deutschen Aktienmarkt legt der DAX um 0,3 Prozent zu auf 12.253 Punkte. Der MDAX notiert 0,1 Prozent im Minus. Nachdem Angela Merkel erneut zur Bundeskanzlerin gewählt wurde, warnt der Maschinenbauerverband VDMA die Kanzlerin und ihre neue Regierung vor „Dienst nach Vorschrift". Merkel und ihr Kabinett dürften „sich nicht darauf beschränken, ihren wenig ambitionierten Koalitionsvertrag lediglich abzuarbeiten", kommentiert Verbands-Geschäftsführer Thilo Brodtmann Merkels Wiederwahl.Und der Euro ist 1,23 69 Dollar wert. Yvonne Unger, B5 Börse

Soeben hat Adidas seine Bilanz für das vergangene Jahr veröffentlicht. Demzufolge belastet die US-Steuerreform den Nettogewinn mit 76 Millionen Euro. Der Gewinn nach Anteilen Dritter liegt nach Unternehmensangaben bei 1,1 Milliarden Euro. Das sei ein Plus von 7,8 Prozent. Das Umsatzziel hat der Sportartikelhersteller leicht verfehlt. Dennoch will der Vorstand für das vergangene Jahr eine höhere Dividende vorschlagen – und zwar 2,60 Euro je Anteilsschein. Die australische Regierung wählt den Rüstungskonzern Rheinmetall als bevorzugten Lieferanten für ein Projekt aus. Nach Unternehmensangaben würde der geschätzte Auftragswert bei umgerechnet ca. 2 Milliarden Euro für mehr als 200 Fahrzeuge liegen. Die Auslieferung solle ab 2019 beginnen und bis 2026 andauern. Der DAX wird zum Handelsbeginn im Minus erwartet. Die Vorgaben von den internationalen Börsen sind schwach. Der Nikkei schloss 0,9 Prozent im Minus. Der Dow Jones verlor gestern 0,7 Prozent. Und der Euro ist knapp 1,24 Dollar wert. Yvonne Unger, B5 Börse

US-Präsident Trump will Importzölle auf chinesische Waren im Volumen von bis zu 60 Milliarden Dollar erheben. Vor allem das beunruhigt die Anleger an den Aktienmärkten in Asien. Hinzu kommt, dass Trump Außenminister Rex Tillerson rausgeworfen hat. Das alles ruft in Investoren an den Börsen kein Vertrauen hervor. Eigentlich sollten die heutigen Daten zur Industrieproduktion in China den Handel stützen. Doch davon ist kaum etwas zu spüren, obwohl die Industrieproduktion in den ersten beiden Monaten des Jahres stärker zugelegt hat als von Experten erwartet. Der Zuwachs im Januar und Februar betrug im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 7,2 Prozent, wie die Nationale Statistikbehörde heute mitteilte. Analysten hatten lediglich mit plus 6,1 Prozent gerechnet, weil die Regierung den Fabriken Umweltvorgaben macht, um die Luftverschmutzung einzugrenzen. Die Daten deuteten darauf hin, dass das Wachstum auch im gesamten ersten Quartal solide ausfallen dürfte, heißt es. Der Hang-Seng-Index in Hongkong verliert 1,2 Prozent. Von der Wall Street in New York kommen negative Vorgaben. Und der Euro legt etwas zu auf 1,24 09 Dollar wert. Yvonne Unger, B5 Börse