Zwölf Polizisten bei Coronaprotesten in Dresden verletzt

Nachrichtenarchiv - 14.03.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Dresden: Bei Protesten gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen sind zwölf Polizisten verletzt worden. Das teilte die Polizeidirektion am Abend mit. Drei Menschen wurden vorläufig festgenommen. In Dresden kamen trotz eines Verbots der Querdenken-Demonstration hunderte Menschen zusammen. Auch in anderen Städten fanden Proteste gegen die Corona-Politik statt, darunter in München, Berlin und Düsseldorf.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.03.2021 01:00 Uhr