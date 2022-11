Zwischenwahlen in den USA sind weiter unentschieden

Nachrichtenarchiv - 09.11.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: In den USA laufen die Zwischenwahlen zu Repräsentantenhaus und Senat. Der Ausgang ist noch offen, in zahlreichen Bundesstaaten laufen die Auszählungen. Der erwartete klare Sieg der Republikaner ist bisher ausgeblieben, auch wenn sie nach Angaben des US-Senders CNN eine Mehrheit im Repräsentantenhaus erorbert haben. Im Kampf um die Sitze im Senat gibt es demnach ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die Republikaner müssten einen Sitz im Senat und fünf Sitze im Abgeordnetenhaus hinzugewinnen, um in beiden Kammern eine Mehrheit zu haben. Sollte ihnen das gelingen, dürfte es US-Präsident Biden schwer fallen, in den kommenden zwei Jahren Vorhaben seiner Regierung durchzusetzen.

