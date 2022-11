Zwischenwahlen in den USA noch immer nicht entschieden

Nachrichtenarchiv - 09.11.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Die Zwischenwahlen in den USA haben noch immer kein klares Ergebnis gebracht. In einigen Staaten werden weiterhin Stimmen ausgezählt, es zeichnet sich sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat ein enges Ergebnis ab. Beobachter hatten vorher einen deutlichen Sieg der Republikaner vorausgesagt. Insgesamt werden bei der Wahl alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus neu vergeben und 35 der 100 Sitze im Senat. Sollten die Demokraten die Mehrheiten in beiden Kammern verlieren, dürfte es für US-Präsident Biden schwer werden, in den kommenden zwei Jahren Vorhaben seiner Regierung durchzusetzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.11.2022 10:00 Uhr