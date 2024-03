Zwischenfall bei Kommunalwahlen in der Türkei

Ankara: Am Rande der Kommunalwahlen in der Türkei ist es zu Zusammenstößen zwischen zwei Gruppen im mehrheitlich kurdischen Südosten des Landes gekommen. Dabei wurde ein Mensch getötet und zwölf weitere verletzt. Seit dem Morgen werden in allen 81 Provinzen der Türkei neue Kommunalvertreter gewählt. Besonders im Fokus steht Istanbul. Präsident Erdogan hofft, die Millionenmetropole durch einen Kandidaten seiner AKP-Partei zurückzuerobern. Allerdings lag der regierende Bürgermeister Imamoglu von der Oppositionspartei CHP in den Umfragen zuletzt knapp vorn.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.03.2024 16:00 Uhr