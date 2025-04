Zwischen Indien und Pakistan droht angeblich Eskalation

Islamabad: Die Spannungen zwischen Pakistan und Indien werden offenbar immer ernster. Der pakistanische Informationsminister Tarar behauptet unter Berufung auf Geheimdienstinformationen, Indien plane in den nächsten 24 bis 36 Stunden einen Militärschlag. Der Minister warnte Indien vor einem solchen Schritt und kündigte für den Fall eines Angriffs eine entschiedene Reaktion an. Beide Staaten verfügen über Atomwaffen und sind seit Jahrzehnten verfeindet. Indien wirft Pakistan vor, islamistische Extremisten zu unterstützen. Letzte Woche wurden im Kaschmir-Tal in Nordindien 26 Touristen von Angreifern gezielt getötet. Indische Behörden behaupten, einige der Angreifer seien Pakistaner gewesen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2025 03:00 Uhr