Zwiespältige Reaktionen aus der Wirtschaft

Nachrichtenarchiv - 04.03.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Aus der Wirtschaft kommen zwiespältige Reaktionen auf die Beschlüsse. So warnte der Chef des Münchner ifo-Instituts, Fuest, vor Öffnungen, die nicht sorgfältig mit Tests begleitet werden. Da bestehe die Gefahr, in eine dritte Infektionswelle zu laufen. Die Lage in der Wirtschaft ist nach seiner Einschätzung gespalten: Der Industrie gehe es zum Teil ausgezeichnet, so Fuest, ganz im Gegensatz zu Gastronomie, Reisebranche und Handel. Der Handelsverband HDE zeigte sich denn auch enttäuscht. Bis Ende März werde man wohl weitere zehn Milliarden Euro Umsatz verlieren, so Hauptgeschäftsführer Genth. Eine stabile Inzidenz von 50, wie sie für die Öffnung vorgeschrieben sei, sei flächendeckend nicht in Sichtweite. Eine Öffnung für Einkäufe nur nach vorheriger Terminvergabe ist laut Genth nicht kostendeckend.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.03.2021 09:00 Uhr