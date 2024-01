Zweitrunden-Aus für deutsche Frauen bei Australian Open

Melbourne: Bei den Australian Open sind die deutschen Tennisspielerinnen Laura Siegemund und Tamara Korpatsch in der zweiten Runde ausgeschieden. Siegemund musste sich gegen die australische Qualifikantin Storm Hunter in drei Sätzen geschlagen geben. Korpatsch verlor gegen die Tschechin Barbora Krejcikova mit 2:6 und 2:6. Damit ist Tatjana Maria die letzte deutsche Frau, die noch im Turnier ist. Die 36-jährige trifft morgen in der zweiten Runde auf die Italienerin Jasmine Paolini.

