Zweitligisten Düsseldorf und Kiel trennen sich 2:2

USA wollen laut Biden jeden Amerikaner in Afghanistan in Sicherheit bringen

Washington: Die USA werden nach den Worten von Präsident Biden jeden Amerikaner in Afghanistan in Sicherheit bringen, der das will. Dazu würden die Vereinigten Staaten alle Hebel in Bewegung setzen, versprach Biden in einer Fernsehansprache. Mittlerweile seien fast 6.000 US-Soldaten am Flughafen der afghanischen Hauptstadt stationiert. Sie stellten sicher, dass der Flugbetrieb in Kabul aufrechterhalten werden kann. Seit vergangenem Samstag hat das amerikanische Militär laut Biden 13.000 Menschen aus Afghanistan ausgeflogen. Neben US-Bürgern seien auch viele Afghanen unter den Geretteten. Die Bundesregierung will bei Evakuierungen aus Kabul künftig enger mit den USA zusammenarbeiten. Das hat Außenminister Maas mitgeteilt. Es herrsche Einigkeit mit allen Partnern vor Ort, dass kein Platz in den Flugzeugen leer bleiben solle, sagte Maas.

Quelle: BR24 Nachrichten, 20.08.2021 20:45 Uhr