Zweitligist Schalke feiert Klassenerhalt - Osnabrück erster Absteiger

Hamburg: In der zweiten Fußball-Bundesliga hat sich der FC Schalke den Klassenerhalt gesichert und den VfL Osnabrück zurück in die dritte Liga geschickt. Schalke gewann das Nachholspiel im Ausweichstadion am Hamburger Millerntor mit 4:0. Während Schalke nicht mehr auf einen der drei letzten drei Tabellenplätze abrutschen kann, gibt es für Osnabrück keine Chance mehr auf den Relegationsplatz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.05.2024 22:00 Uhr