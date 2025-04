Zweitligist Regensburg verliert 0:6 in Elversberg

Zum Fußball: In der 2. Liga bleibt Regensburg auswärts sieglos. Der Jahn verlor in Elversberg 0:6. Der SSV Ulm, am Tabellenende nur knapp vor dem Jahn, kassierte auf Schalke eine 1:2-Niederlage. Und Magdeburg schlug Kaiserslautern 2:0.

