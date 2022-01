Zweitligist Regensburg gewinnt, Ingolstadt verliert

Nachrichtenarchiv - 16.01.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zum Sport: Jahn Regensburg ist erfolgreich in die Rückrunde der zweiten Fußballbundesliga gestartet. Die Oberpfälzer gewannen beim SV Sandhausen mit 3:0. Eine Niederlage musste dagegen der FC Ingolstadt einstecken. Die Schanzer verloren in Heidenheim 1:2. Schalke 04 und Holstein Kiel trennten sich 1:1. Und die deutschen Nordischen Kombinierer haben beim Heimweltcup in Klingenthal auch heute keinen Podestplatz erreicht. Bester Deutscher war Vinzenz Geiger auf Rang 7. Gewonnen hat der Österreicher Johannes Lamparter.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.01.2022 17:00 Uhr