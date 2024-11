Zweitligist Nürnberg verliert in Paderborn

Paderborn: In der zweiten Fußball-Bundesliga hat Nürnberg in Paderborn 2:3 verloren. Der Club rutscht in der Tabelle damit auf Platz acht. Paderborn steht jetzt an der Spitze. Im zweiten Spiel des Abends gewann Köln in Münster 1:0.

