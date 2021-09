Zweitligist Nürnberg schlägt Rostock

Verdächtiger von Hagen muss in Untersuchungshaft

Hagen: Der Tatverdächtige, der einen Anschlag auf die Synagoge in Hagen geplant haben soll, muss in Untersuchungshaft. Wie die Generalstaatsanwaltschaft mitgeteilt hat, bestätigte der Haftrichter den dringenden Tatverdacht der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat gegen den 16-jährigen Syrer. Die Polizei hatte ihn gestern festgenommen, weil er verdächtigt wurde, einen Terroranschlag auf die Synagoge in Hagen geplant zu haben. Allerdings wurden weder in und an der Synagoge noch bei Hausdurchsuchungen Sprengstoff oder Waffen gefunden. Sicherheitskreisen zufolge wurde bei dem 16-Jährigen aber ein Chat-Verlauf mit einem mutmaßlichen IS-Terroristen entdeckt. Der soll belegen, dass der Jugendliche über einen längeren Zeitraum Kontakt mit dem Bombenbau-Experten hatte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2021 20:00 Uhr